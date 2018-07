SAN CATALDO. Nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo delle Spighe(nella foto) è stata sottoscritta tra il Comune e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta una convenzione riguardo la gestione dell’area archeologica di Vassallaggi. Presenti alla conferenza: il Sindaco Giampiero Modaffari con la Giunta Municipale, il soprintendente ai Beni Culturali arch. Vincenzo Caruso con i funzionari della Soprintendenza. Intervenuti archeologi, professionisti, esponenti di Associazioni. La convenzione, di durata triennale, prevede che la Soprintendenza si renda disponibile a curare l’immagine del sito archeologico, coordinare i lavori di pulizia e manutenzione e dell’area e dei percorsi antropologici già individuati e che si andranno a definire in futuro, facendo sì che vengano sempre rispettate le condizioni di sicurezza dei luoghi che potranno essere fruibili a fine turistico e didattico. Il Comune si farà carico della pulizia periodica del sito (acropoli, necropoli ed aree immediatamente circostanti), dei percorsi antropologici, nonché della promozione di ogni iniziativa utile a valorizzare i luoghi sotto l’aspetto turistico e antropologico, coinvolgendo Associazioni culturali. Si potranno anche definire percorsi tesi alla conoscenza e valorizzazione dell’area, delle sue peculiarità paesaggistiche e del patrimonio di archeologia storica, oltre ad eventi teatrali. Il soprintendente Caruso: “Quando mi insediai, mi segnalarono il sito di Vassallaggi, che io non conoscevo. L’ho visitato e ho dato subito la priorità all’area archeologica, che attraverso un idoneo progetto di scavi e con relativa messa in sicurezza dei luoghi, metterà i fruitori nelle condizioni di conoscere questo patrimonio e portare anche ad un business dal punto di vista turistico”.

