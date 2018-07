SAN CATALDO. Il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti ha raggiunto punte non indifferenti in alcune zone, come in quella nella quale, solitamente, conferiscono i rifiuti i residenti a Vassallaggi e Pozzillo. Qui una postazione completa di cassonetti s’è trasformata in una mortificante discarica. A segnalarlo è stato l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa che ha sottolineato come la video sorveglianza, purtroppo, non consente di accertare il contenuto del sacchetto, che nella fattispecie è dato prevalentemente da rifiuti indifferenziati. <In verità – ha rilevato – la postazione favorisce i tanti cittadini che si rifiutano di differenziare. È un fatto insostenibile per gli evidenti danni economici alla collettività e per i disagi arrecati ai tanti residenti nelle immediate vicinanze della postazione>. L’assessore, pertanto, ha annunciato: <Tali ragioni ci spingono, nostro malgrado, ad una non facile decisione: eliminare la postazione se non si intravede nel giro di una settimana un radicale cambiamento nei comportamenti>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...