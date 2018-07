SAN CATALDO. L’assessore comunale ai servizi sociali Salvatore Sberna (nella foto) ha reso noto che quattro volontari del servizio civile di San Cataldo sono disponibili a seguire gli alunni delle scuole elementari e medie nello svolgimento dei compiti estivi in maniera del tutto gratuita. Un servizio certamente lodevole, quello che intendono offrire i quattro volontari che sono disponibili a seguire gli alunni in periodo estivo. Il servizio sarà di mattina dalle 9 alle 13 in agosto e nelle prime settimane di settembre e si svolgerà dal lunedì al venerdì. I genitori eventualmente interessati potranno chiedere ulteriori informazioni telefonando in orario di ufficio al numero 0934511317. Saranno accettate 20 richieste.

