SAN CATALDO. Palazzo delle Spighe, sede del Comune, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole di pallavolo femminile tra le Nazionali pre juniores di Italia e Russia. La sfida si giocherà lunedì 23 luglio al Pala Maira di San Cataldo alle 20,30. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Giampiero Modaffari, l’assessore allo sport Aldo Riggi, il presidente regionale della Fipav Giorgio Castronovo, il presidente del Comitato Akranis Massimo Scibetta e il team manager della Nazionale Alessio Trombetta. Il sindaco Giampiero Modaffari ha ricordato che la pallavolo è sempre stata nel cuore dei sancataldesi e che, per San Cataldo, è un onore poter ospitare un evento così importante. L’assessore allo sport Aldo Riggi invece s’è augurato che l’evento di lunedì prossimo possa essere il primo di una serie con la Nazionale di pallavolo protagonista e che anche in futuro San Cataldo possa ospitare eventi di questo livello. Anche il presidente della Fipav Sicilia Giorgio Castronovo e del comitato Akranis Massimo Scibetta hanno sottolineato il grande entusiasmo che si respira a San Cataldo per questo evento ma soprattutto la centralità sportiva di una città nel cuore della Sicilia che può diventare un punrto di riferimento per l’organizzazione di simili eventi. Entusiasta anche il team manager della Nazionale Alessio Trombetta che, dopo aver ringraziato le istituzioni per la vicinanza nei confronti della nazionale, ha evidenziato come la sfida contro le russe sarà per la nazionale italiana un test alquanto probante anche in prospettiva dei prossimi mondiali in Messico il prossimo anno.

