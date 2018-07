SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha ricevuto a Palazzo delle Spighe la cittadina sancataldese Antonella Macaluso (nella foto) con la nipote Matilde, componente dell’Associazione C.A.V. “Centro per la Vita”, che ha presentato al sindaco il progetto dal titolo “Il giardino dei bambini non nati”. Si tratta di un progetto che l’Associazione intende portare avanti con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Il progetto prevede la realizzazione gratuita e collocazione all’interno del Cimitero Comunale, dove sono sepolti i bambini non nati, di un monumento che rappresenti un luogo simbolico e fisico dove liberamente potere portare un fiore o pregare per il proprio figlio, fratellino o nipote, perso con l’aborto spontaneo o programmato. La sig.ra Antonella ha sottolineato che l’ideatrice del progetto è la piccola Matilde, che ha due fratelli in cielo.

Il Sindaco ha apprezzato molto lo scopo umanitario del bellissimo progetto, sottolineando che a breve sarà effettuato all’interno del Cimitero Comunale un sopralluogo per individuare la zona esatta dove allocare l’opera da donare alla comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...