SAN CATALDO. Concluso il terzo e ultimo giorno del triduo in onore della Madonna del Carmelo (nella foto), venerata nella chiesetta mariana di Sant’Antonio Abate, oggi pomeriggio la festa entra nel vivo. In particolare, ieri a presiedere la Santa Messa è stato don Marco Paternò, vicario parrocchiale a Sommatino. Alle ore 21 si è svolto un momento di preghiera con l’adorazione eucaristica e la preghiera liturgica della Compieta. E oggi, giorno della festa della Madonna del Carmelo, al mattino c’è già stata la prima Santa Messa alle ore 9.30, mentre nel pomeriggio alle ore 18.30 in Piazza Madrice è in programma il raduno dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e delle Confraternite per il pellegrinaggio devozionale verso la chiesetta di sant’Antonio Abate. In Piazza Sant’Antonio, alle ore 19.00, Santa Messa solenne, presieduta da don Marko Cosentino. Agli ammalati presenti sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

