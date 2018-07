SAN CATALDO. La 1^ rata di scadenza della TARI è stata fissata al prossimo 17 settembre 2018. A deliberarlo è stata la Giunta Modaffari su proposta del responsabile dell’area finanziaria e tributaria Elio Cirrito. Lo scorso mese di giugno era stato proposto al Consiglio Comunale di modificare le scadenze della TARI 2018. E siccome è in corso l’attività di conversione delle banche dati dalla precedente software house Halley s.r.l. alla nuova (PA Digitale), e che tale conversione non potrà essere completata prima dell’inizio del mese di agosto 2018, diventa impossibile assicurare il recapito degli avvisi di pagamento in tempo utile per la scadenza della prima rata, che avrebbe dovuto essere al 31 agosto 2018. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di emendare tale proposta con la spostamento della scadenza della 1^ rata al 17 settembre 2018, lasciando invariate tutte le altre scadenze.

