SAN CATALDO. La Giunta comunale ha messo a punto le direttive in ordine all’affidamento del servizio di conferimento e smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La durata del servizio sarà di un anno. In particolare ha disposto che per l’affidamento del servizio di conferimento e smaltimento della “frazione organica” dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata operata nell’ambito del Comune di San Cataldo venga esperita apposita procedura di gara per l’individuazione di un operatore economico a cui conferire il servizio. E’ stato anche disposto dalla Giunta che tale affidamento dovrà avere una durata massima di un anno e che il relativo servizio dovrà essere espletato secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto redatto dagli uffici preposti. L’importo presuntivo dell’appalto ammonta a 154.500 euro + IVA tenendo conto di una quantità di rifiuti stimata in tonnellate 1600 ad un prezzo medio di mercato per lo smaltimento pari ad €/tonn. 95,00 + IVA e di tonnellate 50 ad un prezzo medio di mercato per lo smaltimento pari ad €/tonn. 50,00 + IVA. Il responsabile dell’area comunale – Sanità e Protezione Civile, in considerazione che l’appalto ha un importo superiore ad € 40.000 dovrà indire una gara per la selezione di idoneo operatore economico facendo ricorso alla Stazione Unica Appaltante identificata nel Libero Consorzio Comunale Caltanissetta.

