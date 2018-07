SAN CATALDO. Non poteva concludersi meglio la festa in onore della Madonna del Carmelo, venerata dal popolo sancataldese nella chiesetta mariana di Sant’Antonio Abate. Quest’anno, a far corona alla festa è stata la famiglia dell’Unitalsi, sottosezione di Caltanissetta, che ha ricordato il 115° anniversario della fondazione. Un breve pellegrinaggio devozionale, partito da Piazza Madrice, insieme agli ammalati e alle confraternite, ha raggiunto Piazza Sant’Antonio Abate per la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Marko Cosentino, assistente dell’Unitalsi, il quale, prima della Santa Messa, ha ricevuto dalle mani dall’Arciprete la nuova casula mariana con lo scapolare carmelitano. Durante la Celebrazione Eucaristica è stato amministrato agli ammalati presenti il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

