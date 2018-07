SAN CATALDO. Una fermata dei bus per gli studenti di Pizzo Carano. E’ la richiesta che hanno fatto i due consiglieri del Pd Marianna Guttilla e Marco Andaloro al sindaco e alla Giunta attraverso un’interrogazione con cui si chiede perché non è ancora stata istituita una fermata per gli alunni pendolari nel quartiere Pizzo Carno C.da Decano. <Le vicende riguardanti la società di trasporti Sais e i trasporti extraurbani devono essere al centro del dibattito consiliare, per evidenziare l’inefficienza del servizio e le problematiche cui devono andare incontro soprattutto gli studenti pendolari. È necessario affrontare la questione mobilità e le difficoltà nel raggiungere dignitosamente la Città di Caltanissetta>, hanno sottolineato i due consiglieri. <Il Pd di San Cataldo – hanno ricordato – ha presentato, ormai quasi tre anni fa, il 5 ottobre 2015, una proposta poi votata all’unanimità del Consiglio Comunale per istituire una fermata della Sais nel quartiere di Pizzo Carano. Ancora oggi purtroppo l’ultima possibilità per i pendolari è fermarsi in Piazza San Francesco (vicino l’Ospedale), luogo distante e inappropriato che crea non pochi disagi. Ormai siamo alle porte dell’ anno scolastico 2018/2019 e chiediamo un intervento immediato per agevolare il trasporto dei residenti di uno dei quartieri più popolosi del Comune di San Cataldo>. Il Pd sancataldese ha anche ricordato: <Il 28 settembre 2014 il Sindaco dichiarava di aver avuto un incontro con la proprietà della società Sais autolinee per monitorare la qualità del servizio, e che allora era stata richiesta la nuova fermata, ma finora il nullae un silenzio incomprensibile dell’Amministrazione; chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta – hanno concluso – di relazionare sulla problematica e spiegare le iniziative, le proposte o le soluzioni ricercate e condotte per risolvere la questione. Chiediamo un impegno serio per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini residenti a Pizzo Carano/C.da Decano>.

