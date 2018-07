SAN CATALDO. Il mercato del contadino dal prossimo 3 agosto si trasferirà da Cristo Re a Via Babbaurra. Il mercato, sino a questo momento, si svolgeva in via delle Rose nelle vicinanze della Chiesa di Cristo Re, ma da venerdì 3 agosto gli stand avranno come loro sede quella di Via Babbaurra con attività dalle 7,30 alle 13,30. E anche nella nuova sede i consumatori potranno trovare tutti quei prodotti a chilometri zero che fanno del mercato del contadino un’iniziativa particolarmente gradita da parte di quanti vanno ad acquistare i prodotti del territori a prezzi contenuti. Il mercato del contadino rientra in un progetto portato avanti da Fiere Sicane e le cui attività sono portate avanti da Pianeta Mercati.

