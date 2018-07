SAN CATALDO. Il prossimo 27 luglio ci sarà l’eclissi di luna più lunga dell’ultimo secolo. Anche a San Cataldo sarà possibile ammirarla nel piazzale di fronte “Locanda Buon Samaritano” (Istituto Fascianella). L’inizio dell’evento è previsto per le 20,30. L’appuntamento per tutti è nel piazzale di fronte “Locanda Buon Samaritano” dove un’ampia piazzola bene esposta al S/E consentirà di osservare tutte la fasi del fenomeno con l’ausilio di binocoli e telescopi attrezzati per l’occasione. Durante la fase di oscuramento (Luna nera) sarà possibile osservare anche il pianeta Marte a pochi gradi dalla Luna pianeta che si trova attualmente in opposizione al Sole (quindi ben illuminato) e a una distanza di ca. 70 ml di km (normalmente si trova a distanze maggiori tra i 400 e i 230 ml di km) – sarà possibile osservare Giove, Saturno e Venere oltre ad altri oggetti presenti nel cielo – Il fenomeno durerà fino a notte inoltrata. Chi vorrà potrà approfittare della “Locanda” per consumare qualcosa.

