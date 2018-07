SAN CATALDO. Il prossimo giovedì 2 agosto, gran serata di Teatro presso il cortile interno della “Casa dei Fanciulli Cammarata” (sotto l’Ospedale) di San Cataldo. Qui sarà rappresentata la commedia “L’alba del terzo millennio” interpretata da Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia. Si tratta di uno spettacolo da non perdere, con i due attori del teatro Stabile di Catania. La prevendita si svolge presso: Tabaccheria Ficarra, via don Bosco – San Cataldo, Patronato FENAPI di Michele Falzone, Via Roma – San Cataldo, Oasi della Cultura, Via Borremans – Caltanissetta. Posto unico 5 euro.

