SAN CATALDO. Il vulcanico presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, ha reso noto il cartellone degli eventi della cosiddetta “Estate a Sant’Anna”. Lo ha fatto dopo settimane di intenso lavoro al culmine del quale ha presentato il cartellone degli eventi estivi in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona del quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna. In particolare, la novità è che, dopo anni ritornano le serate di quartiere. <Insieme al comitato di quartiere con mille difficoltà, siamo riusciti a inserire a costo Zero 5 eventi in onore di Sant’Anna. Tutto ciò ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo per il bene dell’intera comunità>. Nel dettaglio, si inizia domenica 22 luglio alle 20 con la sagra del pani cunsato, il 23 luglio sempre dalle 20 serata musicale. Il 24 luglio alle 20 degustazione di prodotti tipici. Il 25 luglio serata danzante e sagra delle panelle dalle 20,30 e infine il 26 luglio sagra delle panelle e musica dal vivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...