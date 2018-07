SAN CATALDO. Dopo essersi esibiti con successo a Campobello di Licata e in contrada Niscima con la commedia “Il diavolo e l’acqua santa”, scritta e diretta da Ivan Giumento, la Compagnia Teatrale Medea propone una nuova data della sua tournèe estiva. Si tratta di quella in programma domani, 20 luglio, a Pedara in provincia di Catania. Qui la compagnia teatrale sancataldese proporrà il cavallo di battaglia di questa sua tournèe estiva 2018. Infine il 12 Agosto altra tappa del tour regionale presso il “Residence Baia degli ulivi” a Campofelice di Roccella in provincia di Palermo.

