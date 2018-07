SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto che per i residenti nei quartieri dove si è avviata di recente la raccolta dei rifiuti con il Porta a Porta. È previsto che, dal 23 luglio al 3 agosto, nei soli giorni feriali (sabato e domenica esclusi), dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 verrà consegnato il cestello marrone per l’umido più un kit di sacchetti biodegradabili , oltre a brochure e calendario. La consegna avverrà nei seguenti tre centri:

PER I SOLI RESIDENTI NEL QUARTIERE S.M. di NAZARETH

presso i locali annessi alla omonima Chiesa di Santa Maria di Nazareth.

PER I SOLI RESIDENTI NEL QUARTIERE MIMIANI

presso il garage di via Rocco Chinnici N.1 (una traversa della salita di via Senatore Asaro che porta al parco giochi/villetta Mimiani)

PER I SOLI RESIDENTI IN VIA GABBARA, S. GERMANA e CRISTO RE (fino a limitare con Viale Italia)

Presso l’eco punto dell’ex macello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...