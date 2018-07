SAN CATALDO. Si sono concluse con quella di domenica scorsa le giornate ecologiche promosse dall’amministrazione comunale in sinergia con i comitati di quartieri e i volontari che si sono offerti al fine di dare una mano per agevolare la pulizia e il decoro urbano della Città. In particolare, la Giornata ecologica a Sant’Anna è iniziata domenica mattina alle 6:15. Il sindaco Giampiero Modaffari e altri volontari, tra cui il presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, hanno dato una mano per contribuire a dare decoro al quartiere nel contesto di un’iniziativa che ha comunque riscosso un successo significativo. In precedenza, facendo leva sul motto “Tutti per uno ed uno per tutti”, amministrazione comunale e presidenti dei comitati di quartiere cittadini hanno firmato un’intesa per promuovere e valorizzare quanto più possibile il tessuto urbano cittadino con le cosiddette Giornate ecologiche. Tali giornate hanno visto tanti volontari scerbare e ripulire varie aree della Città nelle zone del quartiere di Cristo Re, Santa Germana, Pizzo Carano – Sant’Anna e Don Bosco.

