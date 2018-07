SAN CATALDO. La festa serale in Piazza Madrice ha registrato la conclusione dell’esperienza estiva del Grest 2018 della Chiesa Madre. All’atto conclusivo del Grest 2018 erano presenti genitori, nonni e zii dei grestini. Questi ultimi hanno avuto modo di allietare i presenti con balli, canti e una rappresentazione teatrale in canto sul personaggio di Pinocchio. Il tutto nel contesto di un evento che, ancora una volta, ha dimostrato come i Grest costituiscano momenti formativi importanti in prospettiva di una crescita adeguata dei bimbi che vi partecipano. I grestini hanno anche proposto uno spettacolo nel piazzale della chiesa Madre incentrato sulla figura di Pinocchio. L’arciprete don Biagio Biancheri ha inteso ringraziare gli animatori che hanno sacrificato un mese delle loro vacanze dedicandosi ai più piccoli, facendoli divertire nelle diverse iniziative programmate.

