SAN CATALDO. Ieri la raccolta della carta e vetro in alcuni quartieri della Città non é stata effettuata a causa rottura di due mezzi. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che, scusandosi per i disagi patiti dai cittadini, ha anche avvisato che il gestore provvederà ugualmente oggi a completare il servizio durante il ritiro dell’umido. L’amministrazione comunale ha colto anche l’occasione per ricordare ai residenti di via Gabara, Santa Germana, Cristo Re, Mimiani e Santa Maria di Nazareth che continua la distribuzione dei cestelli per il conferimento dell’umido.

