SAN CATALDO. A proposito del sito archeologico di Vassallaggi (nella foto), il sindaco Giampiero Modaffari, dopo essere stato autorizzato dalla Giunta comunale, tramite apposita delibera, a firmare una convenzione con la Soprintendenza ai Beni culturali per la valorizzazione del sito archeologico di Vassallaggi, venerdì 13 luglio alle 12 ha organizzato una conferenza stampa alla presenza, oltre che dell’amministrazione comunale, anche del Soprintendente ai Beni culturali ed ambientali di Caltanissetta. Nell’occasione, come ha avuto modo di accennare, se pur in maniera generica, sono state annunciate dal sindaco “Grandi Novità” che dovrebbero pertanto arrivare dall’incontro al Comune. Novità rivolte alla promozione e valorizzazione del sito attraverso una proficua sinergia con la stessa Soprintendenza.

