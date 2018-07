SAN CATALDO. Ancora casi legati all’abbandono di rifiuti indifferenziati per strada, e il sindaco Giampiero Modaffari dice basta ai cassonetti esterni nelle zone fuori San Cataldo e annuncia che si dovranno conferire i rifiuti differenziati nei cassonetti della differenziata posti nelle zone della Città non servite dal porta a porta. Una posizione che il sindaco è stato costretto ad assumere in virtù del fatto che ancora una volta nella zona della “Sartania” s’è verificato l’abbandono di rifiuti senza che nessuno metta in atto la differenziata. Uno stato di cose per il quale il sindaco non ha ammesso ulteriori deroghe: <Logica conseguenza – ha annunciato Modaffari nella sua pagina di facebook – a breve saranno rimosse tutte le postazioni esterne! I cittadini che abitano in campagna dovranno conferire i loro rifiuti differenziati nei cassonetti della differenziata posti nelle zone della Città non servite dal porta a porta. Noi ci abbiamo provato, ma qualcuno cerca impunità ritenendo di poter calpestare il buon senso e la fiducia accordata>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...