SAN CATALDO. Sarà un appuntamento ancor più ricco del solito quello di domani sera facente parte del cenacolo culturale di “ Incontriamoci in biblioteca”. L’incontro di lettura mensile si svolgerà all’interno del cortile Ormando della biblioteca comunale di San Cataldo alle 19 e vedrà ancor più ospiti e nuove espressioni artistiche. Oltre alle canoniche letture e alle note musicali, saranno la fotografia e il cinema a esordire tra gli ospiti del cenacolo culturale di “ Incontriamoci in biblioteca“. Il sancataldese Giancarlo Mogavero presenterà il trailer de “ Il Raccontatore “, DocuFilm che tratta il tema della Passione durante i riti della settimana santa. Il film è stato presentato al Taormina Film Festival appena qualche giorno fa, con grosso riscontro di critica. Il fotografo ritrattista Peppe Tambè esibirà la sua collezione di ritratti fotografici per i quali è uno dei più apprezzati artisti a livello nazionale, come dimostra il successo delle sue opere alla mostra di Lucca. L’ospite musicale della serata sarà Fabio Sanfilippo, la cui maestria sulla tastiera è nota a tutti: laureato in chitarra jazz, egli è uno dei più apprezzati animatori del panorama musicale regionale e organizzatore dei concerti jazzistici sancataldesi. Fabio suonerà pezzi dei più grandi chitarristi jazz del passato che si sono cimentati in arrangiamenti in guitar solo. Come al solito l’incontro sarà condotto da Gianfranco Cammarata vedrà la partecipazione attiva di diversi poeti, scrittori, lettori e cultori di filosofia. La serata sarà dedicata alla domanda: “ Qual è il valore del denaro? “ e un ricordo commosso andrà alle vittime della vicina Grecia.

