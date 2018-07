SAN CATALDO. Nonostante il gran caldo di questo periodo, nonostante le ferie e le vacanze, nonostante tutto l’Associazione Donatori ABZero anche in questa caldissima estate 2018 continua ad essere operativa. L’associazione ha ricordato a quanti intendono donare il sangue che è possibile farlo tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 11.30. Inoltre ha anche ricordato che domenica 29 luglio sarà regolarmente aperta dalle 8 alle 11,30 per accogliere eventuali donatori che volessero contribuire, attraverso la donazione del loro sangue, ad affrontare al meglio l’emergenza sangue estiva che, puntualmente, di questi tempi, si ripresenta e che va affrontata con il massimo impegno e con la massima solidarietà e partecipazione. Dunque, anche domenica l’Associazione Donatori ABZero sarà in prima linea per combattere la difficile battaglia estiva legata all’emergenza sangue.

