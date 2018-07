SAN CATALDO. Prende il via il 1° agosto l’edizione 2018 di Jazz At The Clock. La rassegna jazz si svolgerà, come gli altri anni, nella Torre Civica con inizio dei quattro spettacoli dalle 21,30. In particolare, il programma degli eventi prevede il 1° agosto l’esibizione del Patrizia Capizzi Quartet con lo spettacolo “Di Sola Andata”. L’8 agosto altro spettacolo imperdibile con Antonio Ferlito Quartet che si esibirà in concerto. Il 5 settembre sarà la volta di Luigi Scarnato e del Jazz Dream Quartet; infine, il 5 settembre l’appuntamento è con l’ultimo spettacolo che sarà proposto dal Fabio Sanfilippo Quartet.

