SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto dei servizi per la pulizia del palazzo municipale e degli altri immobili. La ditta che s’è aggiudicata il servizio è stata la ditta In Linea società cooperativa. La ditta gestirà il servizio per il prossimo triennio 2018/2020. Il costo del servizio è di 136.484 euro oltre all’Iva al 22% e degli oneri per la sicurezza. Il servizio avrà la durata di 42 mesi (36 di base e 6 aggiuntivi inclusi con l’offerta tecnico economica.

