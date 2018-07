SAN CATALDO. Un momento davvero emozionante quello vissuto dagli abitanti del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna che hanno accolto la sacra immagine di Sant’Anna che ha fatto rientro da Roma dopo aver ricevuto l’omaggio speciale di Papa Francesco. Alla presenza della comunità con il Sindaco, Giampiero Modaffari, la sacra effigie di Sant’Anna ha potuto far ritorno nel quartiere sancataldese che ne porta il nome. <Un momento davvero speciale per l’intero quartiere che adesso può Vantarsi di avere Papa Francesco socio onorario>, ha sottolineato il presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa che ha inteso ringraziare gli abitanti del quartiere per la partecipazione e il sindaco per la sua presenza istituzionale.

