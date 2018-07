Il rischio di contaminazione da Listeria, dopo aver indotto Findus a ritirare diversi lotti di quattro tipologie di minestrone, ha portato al ritiro di due prodotti ‘Freshona’ venduti da Lidl esclusivamente in Sicilia. E’ l’azienda belga Greenyard, la stessa che aveva segnalato a Findus la contaminazione di una partita di fagiolini, ad aver disposto il richiamo al consumatore dei seguenti prodotti: Art. 79520 “Freshona” Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963 Art. 12105 “Freshona” Mix di verdure surgelate, 1000g – Assortimento Gemusemix – Mix di verdure Codice a barre 20039035 “Non e’ possibile escludere – sottolinea l’azienda – che tali prodotti possano essere stati contaminati da Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes puo’ essere una causa di gravi malattie allo stomaco/intestino (listeriosi) e sintomi simili a un’infezione influenzale. Per alcuni tipi di individui (donne incinte, bambini piccoli, anziani e soggetti immunodepressi) la malattia puo’ degenerare in forme anche molto gravi. A causa di tale rischio per la salute, i consumatori devono prestare molta attenzione a questo richiamo e non mangiare i prodotti sopra indicati. I prodotti interessati dell’azienda belga GREENYARD N.V. sono stati venduti da Lidl Italia solo ed esclusivamente nella Regione Sicilia. Per motivi precauzionali, Lidl Italia si e’ immediatamente attivata ritirando dalla vendita i prodotti interessati. Questi prodotti possono essere restituiti in tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto sara’ rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino. Il richiamo riguarda solo ed esclusivamente la Regione Sicilia ed e’ riferito ai soli prodotti sopra indicati dell’azienda belga GREENYARD N.V. Tutti gli altri surgelati venduti da Lidl Italia, in particolare quelli del marchio Freshona di altri produttori, non sono interessati dal richiamo. L’azienda belga GREENYARD N.V. si scusa con tutti gli interessati per gli eventuali disagi causati”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...