Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa per il più forte giocatore del mondo si è perfezionata nel pomeriggio di oggi, martedì 10 luglio 2018. Una data che resterà nella storia del calcio italiano.

IL COMUNICATO REAL — Lo ha reso noto, alle 17.32, il Real Madrid con un comunicato sul proprio sito, precisando che è stato proprio il giocatore a manifestare la volontà di trasferirsi a Torino.

LA GIORNATA — La Juventus ha consegnato nelle mani di Mendes una offerta di 112 milioni al Real Madrid (100 vanno ai blancos, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per 12 milioni). La cifra di cui si è discusso tanto nei giorni passati era quella buona e il sì del presidente del Madrid è arrivato. L’accordo con Cristiano non è mai stato un problema: lui e la Juve si sono già stretti la mano per un quadriennale da 31 milioni netti a stagione. I tifosi a questo punto si chiedono quando CR7 arriverà in Italia, a Torino. Una risposta si può dare: non oggi. Cristiano resterà in vacanza, oggi e molto probabilmente per tutta la settimana. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti.

FOLLE MARTEDÌ — La giornata, come e più di alcune della settimana scorsa, è stata piena di piccole-grandi notizie. La più importante: il viaggio di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, verso Kalamata per incontrare Cristiano Ronaldo, in vacanza a Navarino, poco distante. Agnelli è salito stamattina su un volo privato, in partenza dall’aeroporto di Pisa. Una tratta insolita che però verrà ricordata da tutti gli juventini. Con lui la compagna Deniz Akalin, fotografata assieme al presidente da un dipendente dell’aeroporto toscano.

ARRIVA ANCHE MENDES — La seconda notizia, strategica: la presenza al vertice di Jorge Mendes, agente di Cristiano, l’uomo che da giorni gestisce la trattativa con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Mendes nel silenzio generale è volato in Grecia e questa tripla presenza ha fatto capire come la trattativa fosse alle fasi finali.

ARRIVA LUNEDI’? — e visite mediche e la presentazione ufficiale di Cristiano potrebbero avvenire lunedì prossimo a Torino nel corso di un grande evento, ma su questo punto si attendono conferme. (Fonte gazzetta.it)

