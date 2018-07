PALERMO – Una conferenza stampa a Palazzo D’Orleans per presentare un progetto sui treni storici del gusto, ma e’ stato il tema rifiuti, la principale emergenza che la sua giunta siciliana si trova a fronteggiare, a farla da padrone. “Stiamo lavorando per bonificare le discariche che riteniamo pericolose -ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci- in Sicilia abbiamo 510 discariche, non sappiamo quante di queste siano pericolose per le falde acquifere”. “Abbiamo stipulato una convenzione con la struttura del dissesto idrogeologico e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non avendo il personale sufficiente, per potere affrontare anche l’emergenza sulla bonifica dei rifiuti. Alcune discariche ‘dormono’ e non sono inquinanti. Altre producono attivita’ e, quindi, il percolato potrebbe inquinare l’ambiente. Per altre ancora, la magistratura in passato ha adottato dei provvedimenti di sequestro”. “Stiamo facendo in 10 mesi quello che non si e’ fatto in 20 – 25 anni – ha aggiunto il governatore – e siamo davvero contenti degli obiettivi raggiunti, noi crediamo che la situazione dei rifiuti verra’ normalizzata presto. Fra due anni questa emergenza sara’ solo un ricordo”. Il governatore ha poi annunciato la presentazione del Piano regionale dei Rifiuti a dicembre. Musumeci ieri aveva minacciato la decadenza forzosa di sindaci e giunte comunali che entro il 31 luglio non abbiano non avranno firmato accordi per l’invio di rifiuti fuori dalla Sicilia

