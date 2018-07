PALERMO – “I cittadini non possono pagare il costo dell’invio dei rifiuti all’estero: Ciò accadrebbe se fossero i Comuni da soli a dovervi provvedere, così come previsto dal presidente Musumeci”. Lo dice il presidente del gruppo parlamentare Pd all’ Ars Giuseppe Lupo.

“Il presidente della Regione Siciliana non si lavi le mani come Ponzio Pilato, scaricando sui sindaci costi e responsabilità dell’emergenza rifiuti con grave danno per i cittadini. Musumeci revochi piuttosto la disposizione che prevede il commissariamento degli organi dei Comuni nel caso di mancata comunicazione entro il 31 luglio della modalità di trasferimento dei rifiuti oltre confine”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...