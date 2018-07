RICONOSCIMENTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MUSSOMELI

Con delibera di giunta effettuata nella giornata di ieri, giovedì 26 luglio 2018, l’amministrazione comunale di Mussomeli ha formalmente istituito il premio “Azienda Longeva nel territorio di Mussomeli”, al fine di dare un segno di riconoscenza a tutte quelle imprese aventi sede operativa a Mussomeli ed operanti da piu di 25 anni.

Di seguito uno stralcio delle linee guida per la partecipazione che possono essere scaricate dal sito del comune di Mussomeli.

Finalità

Il “Premio Azienda Longeva nel Territorio di Mussomeli” è volto a premiare, fra le aziende registrate come attive nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta, aventi sede operativa a Mussomeli, quelle caratterizzate da longevità e tradizione.

Soggetti destinatari

Sono ammesse a partecipare all’assegnazione del premio tutte le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

– imprese attive ed iscritte, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, nel Registro Imprese da non meno di 25 anni;

– attività svolta in maniera ininterrotta nel corso degli anni, anche se siano intervenute modifiche aziendali (passaggi generazionali, trasformazione di forme giuridiche, ecc.), purché esse siano direttamente riconducibili all’impresa madre, tramite legami debitamente comprovati dalla documentazione presentata;

– non essere sottoposta a procedura concorsuale.

Sezioni del Premio

Il Premio è suddiviso in quattro sezioni:

– Sezione Agricoltura;

– Sezione Industria;

– Sezione Artigianato;

– Sezione Commercio e servizi.

Le imprese partecipanti devono indicare nella domanda di partecipazione la sezione del Premio per cui concorrono.

Modalità di partecipazione

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare in ogni sua parte il modello di domanda di partecipazione (Allegato 1) e la scheda di descrizione dell’attività dell’impresa (Allegato 2), disponibili presso l’Ufficio SUAP del Comune di Mussomeli e sul sito web www.comunedimussomeli.it.

La domanda di partecipazione e la scheda di descrizione dell’attività dell’impresa, adeguatamente compilate, potranno essere:

– consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune;

– inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune di Mussomeli, entro il 30 settembre 2018 (farà fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: Comune di Mussomeli, Piazza della Repubblica n°1 – 93014 Mussomeli (CL), indicando sulla busta: “Premio Azienda Longeva nel Territorio di Mussomeli”;