RESUTTANO– „In relazione alle più recenti criticità segnalate a Resuttano, delle quali è stata data notizia da diversi organi di informazione, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, desidera puntualizzare che le problematiche in questione sono state riscontrate sulla parte “vecchia” della rete e non in quella oggetto di un importante e radicale lavoro di ammodernamento e riqualificazione.

In particolare gli “scoppi” sono stati causati da un evento temporaneo: l’interruzione di un tratto di condotta che interessa via Cristoforo Colombo a causa di interventi di ripristino a seguito di una frana e il conseguente e necessario aumento della pressione per bypassare ad altra condotta.

Caltaqua sta costantemente monitorando l’evolversi della situazione e lo farà fino alla fine dei lavori. Laddove dovessero emergere altre criticità o inconvenienti il Gestore interverrà tempestivamente con le proprie squadre di pronto intervento che, anche in questo periodo, garantiscono il presidio della rete e delle sue infrastrutture”.

