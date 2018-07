RESUTTANO – tanta gente in piazza, domenica sera, per assistere, per la prima volta, all’evento riconducibile alla vecchia Corrida di Corrado, con tanto di orchestra, di concorrenti, corpo di ballo, di semaforo, giurati e soprattutto di pubblico, giovani e meno giovani. Per molti dei presenti è stata la ciliegina fra le attività del grest, che fino al 5 agosto terrà impegnati 250 giovani tra animatori, giovani e bambini, ragazzi e ragazze,, attraverso il coinvolgimento di Radio Comunità Nuova, animatori dell’oratorio San Tarcisio della parrocchia Maria SS. Immacolata di Resuttano affiliati al CSI Centro Sportivo Italiano, il Corpo bandistico Alfonso Geraci ed ass. teatrale.. Non poteva mancare la guida del dinamico e coinvolgente Parroco-Arciprete don Ignazio Carrubba, fra l’altro uno dei giurati della Corrida, che, fuori concorso, ha presentato, con la sua possente voce, un brano musicale, assai applaudito dai presenti. Oltre dieci i concorrenti alla Corrida che ha visto anche l’assegnazione del primo posto ad Isabel Di Francisca, del secondo posto a Maria Anastasia Giusi e Michele Polizzi e del terzo attribuito a Martina Li Puma.





