Sembra non fare più notizie argomenti riguardanti gli ospedali. Non bastano segnalazioni, denunce di malfunzionamenti, di carenze o di richieste avanzate a chi di competenza. E dirsi che al centro della problemativa c’è la persona inferma, indifesa, col dramma della sofferenza, che, proprio dalla mattinata è “posteggiata” in attesa che qualcuno la prenda in carico. Storie vecchie, ma, che, ahimè, risultano sempre attuali. Sugli Ospedali promesse annunziate e disattese. Insomma, sembra riscontrarsi una situazione ospedaliera in piena emergenza. Infatti, padre Alessandro Rovello, che ha la mamma da diverse ore al pronto soccorso di Caltanissetta con febbre alta, in attesa, appunto, del ricovero e somministrazioni delle cure, liquida la situazione con due parole sul social: “Tristezza infinita”

