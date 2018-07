Il neo Campione Italiano under 17 Vincenzo Garzia (classe 2001) e il giovane atleta Manuel Dimaria (classe 2003), della Sezione Giovanile di Pesistica del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta, allenati dai tecnici nisseni Salvatore Parla e Maurizio Sardo, in stretta collaborazione con la Direzione Tecnica Nazionale, parteciperanno ai Campionati Europei Under 17 di Pesistica Olimpica, quali componenti della Nazionale Italiana – Federazione Italiana Pesistica (FIPE). La manifestazione si svolgerà a San Donato Milanese dal 22 al 29 Luglio 2018.

