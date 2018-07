Per Comuni del distretto D10:

Il Distretto socio sanitario D10 (Ente Capofila: Comune di Mussomeli – Enti Partner: Comune di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villaba) ha emanato un avviso per l’affidamento di ° 4 incarichi professionali (° 3 per Assistenti Sociali e n°1 per Esperto Rendicontazione/Amministrazione).

Per maggiori dettagli potete consultare l’Avviso Pubblico che trovate presso il seguente sito

http://www.comunedimussomeli.it/…/201-avviso-di-disponibili…

Scadenza di presentazione delle istanze ore 12:00 del 24 AGOSTO 2018

