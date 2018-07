MUSSOMELI – E’ un’estate di fuoco per Marco Pintavalle, dj producer siciliano in continuo movimento. Venerdì 20 luglio è in console a San Leone, al party “Noche De Fuego” presso l’Aquaselz, mentre sabato 21 luglio apre il dj set di Fedez al Valley Future Festival, evento che si svolge presso lo Sport Village Club di Strada Esa Chimento (Favara – Agrigento). Ad agosto poi Marco ogni venerdì pomeriggio fa scatenare Acquapark Scivolandia a Cammarata, mentre la sera si sposta come il 21 luglio all’Aquaselz per “Noche De Fuego”. Tornando a fine luglio, il 28 Marco è tra i dj che fanno scatenare Summerland Agrigento 2018, Dj Festival Regionale della Valle Dei Templi. Tra una serata e l’altra, chi ha voglia di ascoltarsi e/o ballare la musica di Marco Pintavalle può ascoltarsi il secondo episodio del suo Radioshow disponibile gratis su Soundcloud.

Mi piace: Mi piace Caricamento...