PALERMO- Ha aggredito la moglie ospite di una struttura protetta. Il palermitano di 33 anni e’ stato arrestato dalla polizia di Stato per stalking e lesioni personali. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico si sono recati nella struttura di accoglienza per mamme e minori vittime di maltrattamenti a seguito della segnalazione di un’aggressione. Un’operatrice della casa famiglia ha raccontato agli agenti che una donna era stata aggredita violentemente dal marito in una area antistante i locali della struttura. La 32enne, che insieme ai figli e’ ospitata nella comunita’, ha riferito di essere stata colpita con schiaffi e pugni al viso dal marito a seguito di un animato diverbio, sorto per motivi di gelosia, perche’ quella stessa mattina insieme ai figli ed agli operatori della struttura si era recata al mare. L’uomo per tutta la mattina l’avrebbe tempestata di telefonate e, al suo rientro dal mare, si sarebbe presentato intimandole con minacce di scendere. Lei, temendo ripercussioni per i familiari, e’ scesa, rifiutandosi pero’ di salire in auto; l’uomo l’avrebbe presa a schiaffi e pugni. Bloccato, e’ stato rinchiuso al Pagliarelli. La donna, condotta nel frattempo in un ospedale cittadino, e’ stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

