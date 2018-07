Tragedia in via Vincenzo Di Marco a Palermo, un uomo è morto nell’esplosione di una bombola da sub. La vittima è un uomo di 54 anni e il terribile incidente è avvenuto intorno alle 18 all’interno della ditta Tecnomare Paluzzo srl al civico 17 della strada che si trova a pochi metri da via Libertà. La ditta si occupa proprio di manutenzione di bombole da sub.

Per cause ancora in via di accertamento la bombola è esplosa, l’uomo è stato travolto dall’esplosione ed è morto sul colpo, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo inutilmente.

Il medico legale effettuerà un primo esame sulla salma. Indaga la polizia. (di Silvia Iacono, fonte gds.it)

