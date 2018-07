PALERMO – E’ accaduto nella serata di martedi’ scorso, quando il 37enne Alessandro Ruggieri con una valigia ha citofonato al cancello della stazione dei carabinieri di Palermo – San Filippo Neri: “Aiutatemi, voglio andare in carcere”. I militari che lo hanno ricevuto, increduli di quanto stesse accadendo, anche perche’ il giovane era gia’ noto ai militari dell’arma, poiche’ sottoposto agli arresti domiciliari, per altra causa, hanno chiesto all’interessato la ragione della violazione del provvedimento. Alla domanda l’uomo ha spiegato che era il suo compleanno e voleva andare in carcere a festeggiarlo proprio li’. Pertanto, e’ stato subito preso in parola dai carabinieri, che lo hanno arrestato nella flagranza di reato per evasione. Giudicato con rito della direttissima, per Ruggieri si sono aperte le porte del carcere

