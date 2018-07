CALTANISSETTA – Il ripristino dei piccoli fori realizzati sulla facciata di palazzo del Carmine in occasione dell’allestimento per il Giro d’Italia avverrà la prossima settimana. A darne notizia, d’intesa con il sindaco, Giovanni Ruvolo, è il dirigente della II Direzione Lavori pubblici, Giuseppe Tomasella.

“I lavori saranno realizzati dalla stessa ditta che si sta occupando del restauro della Sala gialla di Palazzo del Carmine – spiega Tomasella – la malta, che servirà a coprire i fori, verrà preparata dalla restauratrice Giovanna Comes e messa in posa dalla ditta Dolmen, società specializzata. Abbiamo atteso la prossima settimana poiché la dottoressa Comes sarà in città nell’ambito dei lavori della Sala Gialla e fornirà questo piccolo intervento gratuitamente al Comune”.

