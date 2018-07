MUSSOMELI – SI è tenuto nel tardi pomeriggio di ieri, nell’aula “Francesca Sorce”, il consiglio comunale straordinario, richiesto dai gruppi d’opposizione, relativo alla carenza del personale presso l’Ospedale “Maria Immacolata Longo”, durato circa due ore e mezzo, presente il direttore sanitario di Mussomeli dott. Carlo dell’Utri, giunto in aula durante la discussione. Presente l’amministrazione comunale al completo nelle persone del sindaco Giuseppe Catania, del vicesindaco Francesco Canalella e gli assessori Giuseppina Territo, Seby Lo Conte e Toti Nigrelli. Dopo la scelta degli scrutatori nelle persone di Misuraca, Mancino ed Amico il presidente Valenza ha aperto la discussione che è risultata persino urlata e che ha dovuto pazientemente sedare. Occupati i posti a sedere del pubblico, che, in alcuni momenti, qualcuno è stato richiamato all’ordine. Oltre due ore di discussione con interventi di Salvatore Cardinale, Saverio Sciarrino, Nellina Martorana, Roberta Modica, Gianluca Nigrelli, Enzo Munì , del vice sindaco Francesco Canalella e del sindaco Giuseppe Catania. E’ intervenuto il dott. Carlo dell’Utri per rappresentare quanto di sua conoscenza. Assai determinato è apparso l’intervento del dott. Saverio Sciarrino. E’ stato dato incarico alla commissione comunale Sanità di predisporre un dettagliato documento sulla problematica discussa. Intanto, venerdì prossimo, 27 luglio 2018, sempre nell’aula consiliare, alle ore 10, sempre sull’argomento, si terrà la conferenza dei sindaci.(Il video dell’intero consiglio comunale del 24 luglio 2018)



Mi piace: Mi piace Caricamento...