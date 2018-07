Conferenza dei sindaci, stamattina, nell’aula consiliare di Caltanissetta, sulla criticità del M.I.Longo di Mussomeli verso cui, in questi giorni, si è particolarmente rivolta l’attenzione Intanto, da oggi, il dott. Saverio Sciarrino (nella foto) è in ferie per otto giorni. I turni sono stati organizzati dll’Asp di Caltanissetta e saranno coperti da altri medici in attesa dell’arrivo di una nuova unità prevista per il 10 agosto e del rientro di una collega dalla malattia.

