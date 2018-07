NISCEMI – Hanno avuto inizio ieri nel campetto “Giovanni Paolo II” della parrocchia “Sacro cuore di Gesù”, le fasi eliminatorie del “12° Torneo interquartiere di calcio a 5”, evento sportivo calcistico più atteso dell’Estate niscemese che si svolgerà fino al 22 luglio e che l’Amministrazione comunale diretta dal sindaco Massimiliano Conti ha programmato attraverso l’assessorato allo sport, turismo e spettacolo presieduto da Adelaide Conti.

Più di 80 match sotto le stelle in due settimane e con le semifinali e le finali che saranno disputate in Piazza Vittorio Emanuele in un campetto di calcio a 5 che sarà allestito a giorni a cura della Nuova Niscemi, società calcistica cittadina di cui è presidente Francesco Pepi e che ha avuto affidata l’organizzazione del Torneo.

Sono circa 400 i calciatori locali che indossano le maglie delle 60 squadre degli otto quartieri cittadini “Vacirca, Madonna-Scuperto, Trappeto, Sperlinga, Marinnuzza, Piano Mangione, Piazza e Macello” delle categorie “pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores, senior ed over 40”.

Una vera e propria festa dello sport calcistico niscemese il 12° Torneo interquartiere di calcio a 5, che è stato presentato nel corso di una conferenza nella sala della Biblioteca comunale “Mario Gori”, presieduta dall’assessore allo sport Adelaide Conti e per la Nuova Niscemi, dal presidente Francesco Pepi, Salvatore Gasperini e dai tecnici Tonino e Roberto Iudicelli.

Presenti all’incontro anche altri dirigenti del club calcistico niscemese e delegazioni delle squadre delle varie categorie dei quartieri di Niscemi che si contendono il Torneo.

“Mi auguro”, ha detto l’assessore Adelaide Conti, portando i saluti del sindaco,”che il 12° Torneo Interquartiere di calcio a 5 possa essere vissuto come una vera e propria festa dello sport che coinvolge agonisticamente l’intera città, all’insegna dei valori educativi e sani dello sport e soprattutto di un forte messaggio di sensibilizzazione pubblica contro il femminicidio con il Memorial Scifo – Cultraro.

Che vincano le squadre migliori”, mentre il presidente Francesco Pepi ha aggiunto:”il Torneo valorizza i nostri giovani col talento del calcio e costituisce un particolare momento di aggregazione e di grande coinvolgimento popolare.

Giocheremo in un campetto di calcio a 5 nuovo che come società sportiva abbiamo realizzato con l’impegno di tutti e che a giorni sarà allestito in piazza.

Nel corso del Torneo saranno anche disputati i Memorial “Luigi Aparo, Paolo La Terra e Gaetano Nicosia”, nonché “Patrizia Scifo e Lorena Cultraro”, quest’ultimo disputato dalle squadre femminili del nostro club su proposta della Fidapa e con le maglie contenenti la scritta – Stop al femminicidio -.

Ringrazio pertanto le famiglie per avere autorizzato i Memorial dedicati ai loro cari congiunti”.

Salvatore Gasperini ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il supporto logistico al Torneo da parte del Comune ed ha puntualizzato che è organizzato completamente a costo zero per le casse comunali e con il solo supporto di sponsor.

Roberto Iudicelli invece, ha precisato che avranno accesso nel rettangolo di gioco soltanto 2 responsabili per ogni squadra e che saranno premiati in ogni categoria il miglior portiere, il miglior giocatore e la squadra che più si distinguerà nel fair play, premi quest’ultimi sponsorizzati dalla famiglia Aparo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...