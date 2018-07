AGRIGENTO – Nell’ambito di controlli disposti dai carabinieri di Agrigento per contrastare il fenomeno del commercio abusivo, i militari della Stazione di Porto Empedocle hanno arrestato D.A., pregiudicato 48enne. L’uomo, mentre era intento a vendere prodotti ittici senza alcuna autorizzazione in via Roma, e’ stato sanzionato per le irregolarita’ rilevate a suo carico con multe per oltre 6mila euro. Durante la compilazione degli atti, pero’, il 48enne ha aggredito un militare dell’Arma, spintonandolo e ingiuriandolo. Ora e’ agli arresti domiciliari e deve rispondere anche del reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

