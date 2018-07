AGRIGENTO – Ha forzato il posto di blocco e ha aggredito con una zappa d carabinieri con l’aiuto dei familiari. E’ stato cosi’ arrestato, dai carabinieri di Licata, insieme al padre e a due zii. I militari stavano svolgendo uno dei tanti posti di blocco lungo la statale 123, quando hanno notato un ciclomotore sospetto sopraggiungere ad elevata velocita’ ed hanno intimato l’alt. Il conducente ha continuato la sua corsa ignorando i militari che si sono messi all’inseguimento del mezzo. La folle corsa e’ continuata anche per le vie cittadine, fino a quando i militari lo hanno rintracciato il 26enne a casa. Alla vista dei militari e sostenuto da familiari e da amici, si e’ scagliato con violenza, insieme agli altri, contro i carabinieri, aggredendoli con calci e pugni. Armato di zappa, ha provato a colpire i due militari, ma e’ stato subito immobilizzato. L’intervento di altre pattuglie ha consentito di ripristinare l’ordine e di sedare gli animi. Quattro gli arrestati. Sono in corso accertamenti volti ad identificare gli altri aggressori, che dovrebbero essere otto. I due carabinieri se la sono cavata con qualche contusione. I quattro arrestati invece, che per il momento restano ai domiciliari, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

