MESSINA – E’ di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale sulla Statale 114 nei pressi di Isola Bella a Taormina (Messina). Un’auto e’ finita contro quattro giovani, tutti ventenni, che camminavano in fila indiana sul ciglio della strada. La piu’ grave e’ una ragazza di 20 anni, catanese, che e’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania dove e’ stata portata in codice rosso per una gravissima ferita al piede e fratture varie. Altri due giovani e la conducente dell’auto, una donna di 30 anni di Sant’Alessio Siculo (Messina), sono stati portati all’ospedale di Taormina per accertamenti. I quattro giovani, tutti catanesi, andavano a piedi costeggiando la carreggiata per raggiungere la scalinata che porta alla spiaggia di Isola Bella. All’improvviso su di loro e’ piombata la Fiat Panda che, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, poco prima aveva impattato, per cause da accertare, con una Fiat Multipla. La vettura ha poi carambolato, finendo contro i ragazzi. Gli accertamenti sull’incidente sono svolti dalla polizia locale di Taormina che ha posto sotto sequestro le due auto. (Foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...