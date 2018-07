MUSSOMELI – Saranno soddisfatti i residenti della zona d’ “a Bella” per avere visto i loro vicoli e viuzze attraversate e visitate, durante le ore serali, da quanti hanno voluto trascorrere una serata diversa, soprattutto come relax, dopo le fatiche e perché no anche le eventuali noie della giornata. In una loro nota, la Pro Loco così commenta: “L’ entusiasmo e la volontà di lavorare insieme per il nostro paese si legge nei nostri visi, quei visi stanchi reduci da tutta l’ organizzazione pomeridiana e da tutto il lavoro durante l’ evento ma felici e soddisfatti di aver reso una serata divertente, felice e spensierata alle persone che hanno partecipato non trascurando mai la nostra identità e l’ obbiettivo per il quale siamo nati come associazione… abbiamo promosso un quartiere, cibo e storia del nostro paese attraverso quei tratti di vie allestite con attrezzature antiche che ci hanno fatto ricordare chi ha vissuto prima di noi. Un enorme ringraziamento va a tutti i panifici, macellerie, pasticcerie , fruttivendoli che ci hanno collaborato…sempre grazie per l’ aiuto che ci date, segno che amiamo insieme il nostro Paese: Macelleria Nigrelli mariangela, Macelleria Ricotta Vincenzo, Macelleria Aina Maria, Macelleria Martorana Giuseppe e Pippo, lo specialista della frutta di Giardina Calogero, Forno San Giuseppe di Scannella Maria (S. Enrico, Macelleria Costanzo Carmelo,

Panificio cala’ s e C snc , Chichibio , Forno di Morreale Simone, Il botteghino dell’ ortofrutta di Franco Lanzalaco, La Castellana, Panificio Vullo ed il Forno Santa Rosalia”.



Mi piace: Mi piace Caricamento...