MUSSOMELI – Col partecipato incontro di ieri sera nel chiostro dei Monti per la presentazione del libro di Roberto Mistretta “Il canto dell’Upupa” con la nuova avventura del maresciallo Bonanno, è iniziato il tour estivo culturale dell’autore, che certamente non finisce mai di stupire, raccogliendo consensi ed apprezzamenti per le sue fatiche letterarie. L’incontro, organizzato da BC Sicilia e inserito tra gli appuntamenti della programmazione estiva, è stato patrocinato dal Comune e dalla Pro loco. Stasera, nuova presentazione a Lercara Friddi dove c’è attesa per l’evento



