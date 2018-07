MUSSOMELI – Con propria determinazione sindacale n.12 del 18/07/2018 il sindaco Giuseppe Catania ha individuato la figura del Segretario comunale per il Comne di Mussomeli nella persona della suterese dottoressa Lucia Maniscalco. Questa la determina sindacale: “L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di luglio, il sindaco, premesso che con deliberazione n. 38 del 25 novembre 2013, esecutiva, il Consiglio Comunale di Mussomeli ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il comune di Vallelunga Pratameno;

PREMESSO che con deliberazione n. 23 del 18 novembre 2013, esecutiva, il Consiglio

Comunale di Vallelunga Pratameno ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il comune di Mussomeli;

PRESO ATTO che in data 11 dicembre 2013 è stata sottoscritta dai sindaci “de quo” la

relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti suddetti;

VISTO l’art.2 della convenzione in base al quale la nomina del segretario della convenzione è di competenza del sindaco del comune di Mussomeli, capo convenzione;

PREMESSO che a seguito di richiesta prot. n. 13668 del 29 giugno 2018 è stato virtualmente avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO l’avviso n. 51 del 3 luglio con scadenza il 13 luglio 2018 con la quale l’Agenzia

autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha pubblicizzato la

vacanza della sede;

ESAMINATI i curriculum pervenuti dalla Dott.ssa Maniscalco Lucia e dalla Dott.ssa Italiano Giovanna;

CONSIDERATO che il curriculum presentato dalla Dott.ssa Maniscalco Lucia iscritta nella

fascia professionale dell’Albo al n. 3277 evidenzia significative e maggiori esperienze di

lavoro in segreterie e il possesso di adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che

dispongono per la totale idoneità dell’interessata a ricoprire l’ufficio di segreteria presso

questo ente;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di

“ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti

locali”;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di individuare nella persona della Dott.ssa Maniscalco Lucia nata a Sutera il 20 febbraio 1959 segretaria idonea a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di Mussomeli e di Vallelunga Pratameno.

Trasmettere il presente atto all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia ai fini della assegnazione del Segretario sopra indicato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...